ملف الصباح
بـأي حـال عـدت يـا عيـد؟
مواطنون متخوفون من انتكاسة صحية جديدة وآخرون عازمون على طرد الخوف للاحتفال بـ”العيد الكبير” يعود عيد الأضحى، السنة الجارية، في ظروف استثنائية، مرة أخرى، بسبب جائحة فيروس كورونا، وارتفاع حالات الإصابة، وتحذيرات وزارة الصحة والتهديد بالعودة إلى الحجر أو على الأقل تشديد الإجراءات. فبعدما كانت هذه المناسبة، قبل سنوات، مناسبةأكمل القراءة »
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