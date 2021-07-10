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“دلتا” يمنع “الزرود” الانتخابية
لفتيت يحذر زعماء الأحزاب من خرق قانون الطوارئ لن يسمح عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، لزعماء الأحزاب السياسية بخرق قانون الطوارئ، والاحترازات الصحية، وسيمنع عنهم إقامة “الزرود” والتجمعات الانتخابية بالمنازل، وداخل الخيام والأسواق الأسبوعية، وفق ما أكدته مصادر “الصباح”. وأفادت المصادر أن أعين وزارة الداخلية التي لا تنام رصدت بمختلفأكمل القراءة »
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