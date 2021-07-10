وطنية
عماري يمد حبل النجاة لـ”صوناداك”
مشروع اتفاقية لإعادة اقتناء عقارات من الشركة بأسعار تفضيلية لمساعدتها على النهوض تنهمك مصالح الجماعة الحضرية للبيضاء والشركة الوطنية للتهيئة الجماعية «صوناداك» وعدد من الإدارات والمؤسسات العمومية، في وضع اللمسات الأخيرة على اتفاقية لتسوية الأوعية العقارية، وتمهيد الطريق بنفخ الروح في هذه الشركة التي وجدت صعوبة في إنجاز شارع «يتيم»أكمل القراءة »
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