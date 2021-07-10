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أصالة في حفل بأبوظبي تستعد النجمة السورية أصالة نصري، لإحياء حفل غنائي في مدينة أبو ظبى بدولة الامارات، يوم 22 يوليوز الجاري، ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب في مختلف الدول العربية بمناسبة الصيف وعيد الأضحى. وطرحت النجمة السورية أصالة نصري، أخيرا، أغنيتها الوطنية الجديدة “بنحبك”، التي تهديها إلىأكمل القراءة »
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