حوادث
تأييد سجن رئيس جماعة بتازة
لم تقبل غرفة الجنايات الاستئنافية لجرائم الأموال بفاس، استئناف رئيس سابق لجماعة بوشفاعة بتازة من حزب الاتحاد الاشتراكي، للحكم الابتدائي بإدانته سنة واحدة حبسا في حدود 6 أشهر والباقي موقوف التنفيذ و1000 درهم غرامة نافذة لأجل تبديد أموال عامة. وأيدت هذا الحكم الذي برأ الرئيس من تهمة استغلال النفوذ، وذاكأكمل القراءة »
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