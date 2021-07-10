ملف الصباح
في خدمة “شناقة” الانتخابات
تزامن مناسبتين دينية وسياسية يرفع بورصة شراء الذمم “رب صدفة أحسن من ألف ميعاد”، هذا المثل ينطبق على بعض تجار الانتخابات، الذين يبحثون عمن يدفعون لهم، لجذب الأصوات الانتخابية، قبل أن يدركوا أن حملاتهم الانتخابية السابقة لأوانها، تتزامن مع عيد الأضحى. شرع تجار الانتخابات في إحصاء زبنائهم الانتخابيين من خلالأكمل القراءة »
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