fbpx
ملف الصباح

في خدمة “شناقة” الانتخابات

منذ دقيقتين
A woman walks past the mural painting of the Moroccan parties' logos for the upcoming legislative elections in Rabat 04 September 2007. AFP PHOTO / PHILIPPE DESMAZES
تزامن مناسبتين دينية وسياسية يرفع بورصة شراء الذمم “رب صدفة أحسن من ألف ميعاد”، هذا المثل ينطبق على بعض تجار الانتخابات، الذين يبحثون عمن يدفعون لهم، لجذب الأصوات الانتخابية، قبل أن يدركوا أن حملاتهم الانتخابية السابقة لأوانها، تتزامن مع عيد الأضحى. شرع تجار الانتخابات في إحصاء زبنائهم الانتخابيين من خلالأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداءا من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ دقيقتين
زر الذهاب إلى الأعلى