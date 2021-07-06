صحيفة برلينية : إيران سلمت صواريخ أرض-جو للبوليساريو

كشفت صحيفة “دير تاجشبيجل” البرلينية، اليوم (الثلاثاء)، في مقال باسم ستيفان كاسدورف، أن إيران فوضت حزب الله اللبناني لتدريب مقاتلي جبهة البوليساريو في المعسكرات المقامة على الأراضي الجزائرية، مؤكدة تسليم طهران لصواريخ أرض-جو إلى البوليساريو.

ولفت المقال، الذي أكد مواصلة إيران التوسع وبسط نفوذها في إفريقيا، إلى توتر العلاقات بين الرباط وطهران منذ سنوات، مشيرا إلى اتهام السلطات المغربية الإيرانيين، ليس فقط بتقديم المساعدة اللوجستية لجبهة البوليساريو ، ولكن أيضا بالرغبة في نشر التشيع في إفريقيا وبين الجاليات المغاربية المستقرة في أوروبا.

وأضاف المصدر ذاته، أن الخلايا الإيرانية تنشط بشكل خاص في جمهورية إفريقيا الوسطى والكاميرون وغانا والنيجر وجمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث يقال إن الجماعات المدعومة من إيران تشن حملات ضد الدول الغربية، وأيضا ضد مذهب السنة المنتشر في هذه البلدان، بهدف نشر موجة التشيع الإيرانية.

يشار إلى أن المغرب، كان قد استأنف العلاقات المغربية الإيرانية في ديسمبر 2014، بعد قطيعة دبلوماسية دامت 6 سنوات منذ 2009، بسبب اتهام السلطات المغربية لإيران بمحاولة التدخل في الشؤون الدينية للمملكة. غير أن الخارجية المغربية أعلنت، أخيرا، عن قطع العلاقات مع إيران بسبب تورطها وحليفها حزب الله اللبناني في إرسال أسلحة إلى جبهة البوليساريو، فضلا عن كوادر عسكرية لتدريب عناصر من البوليساريو على حرب العصابات، وتكوين فرق كوماندوز، وتحضير عمليات عدائية ضد المغرب.