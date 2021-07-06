إيطاليا تقصي إسبانيا بركلات الترجيح وتبلغ النهائي

بلغت إيطاليا المباراة النهائية لكأس أوروبا في كرة القدم بإقصائها إسبانيا بركلات الترجيح 4-2 (الوقتان الأصلي والاضافي 1-1) في المباراة التي اقيمت الثلاثاء على ملعب ويمبلي في لندن.

تقدمت إيطاليا بواسطة فيديريكو كييزا من كرة لولبية رائعة (د 60)، وعادل ألفارو موراتا لإسبانيا (د 80).

وتلتقي إيطاليا في المباراة النهائية المقررة الأحد، الفائز من مباراة انكلترا والدنمارك على الملعب ذاته الاربعاء.

وهي المرة الرابعة التي تبلغ فيه إيطاليا المباراة النهائية بعد عام 1968 عندما أحرزت لقبها الوحيد على حساب يوغوسلافيا، قبل أن تخسر نهائي عام 2000 أمام فرنسا بالهدف الذهبي، ثم أمام إسبانيا في نهائي نسخة عام 2012.