الرياضة
هالاند يثير السخرية
أثار النجم النرويجي إرلينغ هالاند، لاعب دورتموند، السخرية مجددا، بقميص غريب، يرتديه خلال عطلته الصيفية. واختار هالاند جزر المالديف لقضاء عطلته الصيفية، إذ أثار الانتباه بعدد من الأمور، أولها الأقمصة التي يلتقط بها الصور. واعتبر محبوه أنها طريقة لشد الانتباه، في هذه الفترة من السنة، كما استفسروه عن وجهته المقبلة،أكمل القراءة »
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