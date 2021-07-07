الرياضة
12 ألف متفرج في نهائي “كاف”
150 مليونا لترميم ملعب المباراة الذي بات جاهزا لاحتضان الحدث رخصت سلطات بنين بحضور الجمهور في نهائي كأس الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم، الذي يجمع السبت المقبل الرجاء بشبيبة القبائل. وذكرت تقارير بنينية أن الحكومة رضخت لضغوطات الكنفدرالية الإفريقية، وسمحت بحضور 12 ألف متفرج المباراة النهائية. وكلف ترميم ملعب الصداقة ببنينأكمل القراءة »
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