وطنية
“مينورسو” تتبرأ من “الاستفتاء”
ترتقب في الأيام القليلة المقبلة المصادقة على قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة تتخلص بمقتضاه بعثة الأمم المتحدة من مهام الإعداد للاستفتاء، بعد إبعاد سيناريو الانفصال باسم تقرير المصير وصادقت اللجنة الخامسة للأمم المتحدة، المكلفة بالمسؤوليات المتصلة بقضايا الإدارة والميزانية، أخيرا على مشروع قرار موجه الى الجمعية العامة يحصر مهام مينورسوأكمل القراءة »
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