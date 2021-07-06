أســــــرة
ارتفاع عدد الحالات خلال الصيف
الدكتورة حجي حذرت من استعمال عيدان تنظيف الأذن حذرت الدكتورة سارة حجي، طبيبة عامة، من استعمال عيدان تنظيف الأذن، مؤكدة أنها من بين الأسباب الرئيسية التي تؤدي إلى حدوث التهابات بها. وقالت الدكتورة حجي إن عدد حالات الإصابة بالتهاب الأذن يرتفع خلال فصل الصيف، بسبب تسرب ميكروبات لها خلال ممارسةأكمل القراءة »
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