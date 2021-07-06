حوادث
محاكمة مطلقة متهمة بالاتجار في البشر
تنظر غرفة الجنايات الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة، اليوم (الثلاثاء)، في ملف جنائي تتابع فيه مطلقة من أجل جناية الاتجار في البشر. وتابع قاضي التحقيق المتهمة في حالة سراح، لكن النيابة العامة استأنفت قراره، وخلصت الغرفة الجنائية إلى أن جناية الاتجار في البشر، طبقا لأحكام الفصل 448 من القانون الجنائي،أكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداءا من الساعة 6 صباحًا