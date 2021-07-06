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جنس وسرقات باستغلال بنات أعيان

منذ ساعتين
متهم تفنن في الإيقاع بهن للحصول على معلومات حول مكان وجود الأموال والحلي ابتكر شاب أسلوبا خاصا لسرقة أعيان وأثرياء بمنطقة الجديدة، عبر ربط علاقة مع بناتهن القاصرات وإقناعهن باستضافته بمنزل العائلة، وخلال ممارسة الجنس معهن، يحصل على معلومات حول مكان وجود الأموال والأشياء الثمينة، وفي اليوم الموالي، ينفذ سرقتهأكمل القراءة »


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منذ ساعتين
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