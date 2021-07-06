الرياضة
مدربو “الكاك” يلوحون بالإضراب
حذر أطر ومدربو النادي القنيطري الرئيس علي الرماش من مغبة التماطل في صرف باقي مستحقاتهم المالية المتراكمة. وعلمت «الصباح» أن مدربي الفئات الصغرى، وعددهم 12 ممن يشرفون على تداريب فئات الصغار والفتيان والشباب والأمل وجهوا رسالة استعجالية إلى رئيس «الكاك»، مطالبينه بصرف مستحقاتهم قبل عيد الأضحى. وكشفت مصادر مطلعة أنأكمل القراءة »
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