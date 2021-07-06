الأولى
تحت الدف
تسود ضبابية كبيرة بسبب اختفاء إجراءات مواجهة جائحة كورونا، منذ التخفيف، الذي ربط رفع القيود بالتقيد بشروط محددة، بعد تحسن الوضع الوبائي وتقدم عمليات التلقيح. ومن جملة ما اعتمد في قانون الطوارئ الصحية، تقليص توقيت سريان حظر التجول، لينحصر بين الساعة 11 ليلا والرابعة والنصف فجرا. منذ الإعلان عن التخفيف الأخير،أكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداءا من الساعة 6 صباحًا