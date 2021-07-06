الرياضة
مستقبل الشابي يحسم بعد نهائي “كاف”
نتيجة مباراة القبائل ستكون حاسمة وصيف ساخن ينتظر الرجاويين حدد مسؤولو الرجاء موعدا مع لسعد الشابي، مدرب الفريق الأخضر، بعد نهاية كأس الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم «كاف»، المقررة السبت المقبل، أمام شبيبة القبائل ببنين، من أجل مناقشة مستقبله. ومن المقرر أن تكون نتيجة نهائي كأس «كاف»، مهمة جدا في تحديدأكمل القراءة »
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