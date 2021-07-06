ملف عـــــــدالة
عيد أضحى على وقع جريمة شنعاء
شاب أطلق النار على والده وأحرق جثته وقطعها إلى نصفين يتذكر سكان إقليم قلعة السراغنة، مع اقتراب عيد الأضحى، بكل حسرة، جريمة قتل بشعة وقعت قبل سنة، بدوار النفافتة، جماعة سيدي الحطاب، ضواحي القلعة، راح ضحيتها أب على يد ابنه البالغ من العمر 19 سنة. وأطلق الابن، ليلة عيد الاضحى،أكمل القراءة »
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