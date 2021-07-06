الرياضة
عداءة تثور بسبب استبعادها من الأولمبياد
اتهمت مجيدة معيوف، عداءة الماراثون، الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى، بإقصائها من لائحة المؤهلين إلى الألعاب الأولمبية المقبلة، بعد تحقيقها الحد الأدنى في إسبانيا. وكشفت معيوف أنها تعرضت لإقصاء غير مبرر من قبل الإدارة التقنية للجامعة، رغم أنها تقدمت بجميع الوثائق، التي تؤكد أنها جاهزة للمشاركة في هذه التظاهرة العالمية،أكمل القراءة »
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