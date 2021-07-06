ملف عـــــــدالة
سلوكات عدائية تجاه الوالدين
شاب طعن والده بسكين دفاعا عن والدته وآخر نحره دون رحمة تفشت في السنوات الأخيرة ظاهرة غريبة عن مجتمعنا تتعلق بالعنف ضد الأصول وارتكاب أبشع الجرائم ضد من قال فيهم الله تعالى “ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما..”. سلوكات عدائية مشينة، أضحت تمارس في العديد من مدن وأقاليم المملكة بشكلأكمل القراءة »
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