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عبروق في شخصية ناطقة بالإنجليزية
جسدت صديقة المرنيسي الإيرانية في “فاطمة السلطانة غير المنسية” انتهت، أخيرا، الممثلة نزهة عبروق من تصوير أحدث شخصياتها في الفيلم السينمائي “فاطمة…السلطانة غير المنسية” للمخرج محمد عبد الرحمان التازي، الذي تخوض فيه تجربة جديدة، من خلال شخصية ناطقة بالإنجليزية. وقالت نزهة عبروق ل»الصباح» إنها سعيدة بهذه التجربة، التي تقدم فيهاأكمل القراءة »
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