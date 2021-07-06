الملك يهنئ رئيس الرأس الأخضر بمناسبة عيد استقلال بلاده

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى خورخي كارلوس دي ألميدا فونسيكا، رئيس جمهورية الرأس الأخضر، وذلك بمناسبة احتفال بلاده بعيد استقلالها.

وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، عن تهانئه الحارة للرئيس خورخي كارلوس دي ألميدا فونسيكا، مقرونة بمتمنيات جلالته لشعب الرأس الأخضر بالتقدم والرخاء.

ومما جاء في برقية جلالة الملك “كما أغتنم هذه المناسبة لأؤكد لفخامتكم استعدادي التام لمواصلة عملنا المشترك من أجل توطيد علاقات التعاون بين المغرب والرأس الأخضر في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك، لما فيه صالح شعبينا الشقيقين”.