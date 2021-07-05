مراكش .. دورة تكوينية حول التكفل بالأطفال في وضعية إعاقة

نظمت المديرية الإقليمية للتربية الوطنية بمراكش، مؤخرا، دورة تكوينية حول التكفل بالأطفال في وضعية إعاقة لفائدة المدرسات والمدرسين في مجال التربية الدامجة. وتطرقت هذه الدورة التكوينية، التي أطرتها السيدة أسماء الزبيدي، المكونة الجهوية والمنسقة الإقليمية للتربية الدامجة بمراكش، لتعريف التوحد واضطراب طيف التوحد، ومعايير وسيرورة التشخيص.

كما ناقشت تعريف التحليل التطبيقي للسلوك والآراء الخاطئة حوله، وتطبيقات في الممارسة بدءا بتحديد التفضيلات والمعززات، الاقتران، التحكم التعليمي، ثم تقديم تقنيات التدريس الخاصة بأطفال التوحد والمتمثلة في التلقين، التشكيل، التسلسل، التعميم والتثبيت مع القيام بأنشطة تطبيقية عملية.

وتم تناول سياقات التدريس وأدوات التنظيم وخطوات التعلم، ثم إعداد المشروع التربوي الفردي عبر تحديد الأهداف ومخطط التعلم انطلاقا من تقييم المهارات وانتظارات الأسر.

كما تطرقت الدورة لأنماط التواصل وطرق تعليمه باعتباره من أهم المجالات التي تعرف ضعفا كبيرا لدى هذه الفئة، وتقديم استراتيجيات التدخل لتقليص المشكلات السلوكية لدى الأطفال وشرح طرق تقييم فعالية التدخل بتحليل السلوك التطبيقي.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الدورة التكوينية تأتي في إطار الرفع من كفاءات الأطر التربوية والإدارية العاملة في مجال التربية الدامجة بالمؤسسات التعليمية.