بورصة البيضاء.. تراجع وتيرة التداولات عند الافتتاح

سجلت بورصة البيضاء، انخفاضا في وتيرة تداولاتها، صباح اليوم الاثنين، متأثرة بتراجع مؤشرها الرئيسي مازي بـ 0,59% إلى 12.352,75 نقطة.

وبدوره، خسر MSI20 ، الذي يعكس أداء 20 مقاولة مدرجة بالبورصة، 0,64% مستقرا عند 1.010,72 نقطة، في حين هبط ماديكس، وهو مؤشر مدمج يتكون من الأسهم المتداولة على نحو مستمر، بـ 0,61% إلى 10.046,58 نقطة.

أما المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي والحكامة “كزابلانكا أي إس جي 10” فقد تراجع بـ 0,54% إلى 927,07 نقطة.

وفي ما يتعلق بالمؤشرات الدولية، سجل “إف تي إس إي – سي إس إي موروكو 15 ” انخفاضا بـ 0,06% ليستقر عند 11.686,29 نقطة، فيما خسر مؤشر “إف تي إس إي سي اس اي موروكو آل- ليكيد” 0,02% محققا 10.600,42 نقطة.

وعلى مستوى أداء القيم، بصمت كارتيي السعادة عن أضعف أداء هذا الصباح بناقص 3,99%، متبوعة بدجى الإنعاش الضحى (-3,93%)، وستروك للصناعة (-3,89%).

وبالمقابل، سجل أقوى أداء في حصة الافتتاح من قبل فيني بروسيت بـ 2,46%، متقدمة على كل من شركة سنيب (+1,05%) والبنك الشعبي المركزي (+0,30%).