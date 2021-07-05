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حوادث

16 سنة لمضرمي النار بالجديدة

منذ دقيقة واحدة
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة، أخيرا، قرارها القاضي بإدانة 8 أشخاص أغلبهم من الأحداث وحكمت عليهم بسنتين لكل واحد منهم موقوف التنفيذ، و 3 أشهر حبسا نافذا. ويأتي الحكم بعد متابعة المتهمين من قبل الوكيل العام للملك بالمحكمة نفسها، من أجل جناية تكوين عصابة إجرامية وقطع الطريقأكمل القراءة »


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منذ دقيقة واحدة
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