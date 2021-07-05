وطنية
بشائر انتخابية للاستقلال
ميارة: الاستحقاقات المهنية تعكس أمل الخروج من سنوات اليأس وتمهد الطريق للحزب فسر النعم ميارة الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب نتائج الانتخابات المهنية بأنها عكست تطلعات المغاربة الذين عاشوا عشر سنوات من اليأس وفقدان الثقة، وبداية استرجاع الثقة في الأحزاب الوطنية القادرة على تجاوز الأزمة الناتجة عن سوء التدبيرأكمل القراءة »
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