حوادث
نزاع يؤدي الى وفاة امرأة بالجديدة
أمر الوكيل العام باستئنافية الجديدة الجمعة الماضي، بوضع ثلاثة أشخاص من بينهم امرأة تحت تدابير الحراسة النظرية، على خلفية وفاة امرأة بالمستشفى الاقليمي بالجديدة. وعلمت “الصباح” أن درب الكباص وسط المدينة اهتز، عصر الجمعة الماضي، على وقع وفاة امرأة من سكان الحي المذكور في عقدها الخامس، بعد تعرضها لإصابة مباغتةأكمل القراءة »
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