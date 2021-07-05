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الداخلية و”كورونا”… حرب الشوارع
تشرع ولايات الجهات وعمالات الأقاليم والعمالات في تنزيل مقتضيات “برنامج عمل” وصف بالصارم لمواجهة التزايد المقلق لحالات الإصابة بفيروس كورونا في الأيام الماضية، والتصدي إلى المستهترين بقواعد السلامة والتباعد الاجتماعي والارتداء السليم للكمامة الطبية. وتوصل الولاة والعمال، الأربعاء الماضي، بمراسلة من وزير الداخلية تحمل طابع السرية، تحثهم على بلورة خططأكمل القراءة »
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