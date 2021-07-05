الرياضة
“طاس” تنتظر دفوعات فاخر
نزاعه مع الرجاء متواصل حول منح عالقة تقدر بـ 140 مليونا طلبت محكمة التحكيم الرياضي الدولية “طاس” امحمد فاخر، مدرب شباب المحمدية، بتقديم الدفوعات، المتعلقة بالدعوى التي رفعها ضد الرجاء الرياضي، بشأن 140 مليون سنتيم، قضت بها لفائدته اللجنة التأديبية للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، قبل 13 يوليوز الجاري. وعلمتأكمل القراءة »
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