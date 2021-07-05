الرياضة
غضب أخضر
جماهير ترفع شعار «ارحل» في وجه الشابي خرج لاعبو الرجاء والخيبة بادية على وجوههم، بعدما أطلق الحكم رضوان جيد صافرة النهاية، إذ كانوا يمنون النفس في انتصار، يجدد التنافس على لقب البطولة، بعد خسارة مفاجئة ببرشيد أمام اليوسفية، قبل أيام. وبدت مظاهر الخيبة بادية أيضا على المدرب لسعد الشابي، الذيأكمل القراءة »
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