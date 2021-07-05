مقالات الرأي
غزوة “البوركيني”
حامد عبد الصمد * أنا شخص لا ديني. ومع ذلك أخلع حذائي لو دخلت مسجدا، وأخلع قبعتي لو دخلت كنيسة. وحتى لو لم أشارك المؤمنين صلاتهم، فإني أتحلى بالصمت حتى لا أزعج من يصلون، لأن الزائر عليه أن يحترم قواعد وطقوس المكان الذي يزوره، حتى إذا كان غير مقتنعأكمل القراءة »
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