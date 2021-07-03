وطنية
عدل وكيلا للائحة “الكتاب” بالحسيمة
اختار حزب التقدم والاشتراكية، العدل محمد عزوز بن العزيز، وكيلا للائحة الحزب لخوض الانتخابات التشريعية المقبلة. واستقبل نبيل بنعبدالله، الأمين العام للحزب، الأستاذ محمد عزوز بن العزيز، خريج جامعة القرويين بفاس والأستاذ السابق لمادة اللغة العربية بثانوية الإمام مالك بالحسيمة، بالمقر الوطني للحزب بالرباط، إذ تمت تزكيته لخوض الانتخابات التشريعية،أكمل القراءة »
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