الأولى
المؤبد لمختطف وقاتل طفلة
رفعت غرفة الجنايات الاستئنافية باستئنافية الناظور، أول أمس (الخميس)، العقوبة السجنية في وجه المتهم الرئيسي باختطاف الطفلة “إ. ب”، التي توفيت بعد ذلك. وأدانت المحكمة المتهم الرئيسي بالمؤبد بعدما حكم في المرحلة الابتدائية بـ 25 سنة سجنا نافذا، إذ تبينت لها خطورة الأفعال التي ارتكبها في حق الضحية، التي لمأكمل القراءة »
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