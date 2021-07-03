الرياضة
40 ألف درهم للاعبي الوداد
البنزرتي: الفوز سيقربنا من اللقب خصص الوداد 40 ألف درهم للاعبي الفريق، للفوز في الديربي الذي يجمعهم مساء اليوم (السبت)، بداية من التاسعة والنصف، بالرجاء، لحساب الجولة الخامسة والعشرين من البطولة. واعتبر فوزي البنزرتي، مدرب الوداد، أن المباراة حاسمة في تحديد بطل الموسم، لأنها تجمع فريقه بالمطارد المباشر. وكشف البنزرتي،أكمل القراءة »
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