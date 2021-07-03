اذاعة وتلفزيون
“نجوم صغار” على “إم بي سي 5”
سيكون مشاهدو قناة “إم بي سي5″، اليوم (السبت)، ابتداء من الساعة السابعة مساء، على موعد مع حلقة جديدة من برنامج المواهب Little Big Stars- نجوم صغار” في نسخته العربية، والذي يشرف على تقديمه لاعب كرة القدم السعودي ياسر القحطاني. ويحاور القحطاني مجموعة من الأطفال ضمن لقاءات قصيرة، شيقة وشقية، فاتحاأكمل القراءة »
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