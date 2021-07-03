الرياضة
أزمة بينيتيز بليفربول
فجر المدرب الإسباني رافاييل بينيتيز، أزمة بمدينة ليفربول، بعدما تعاقد رسميا مع إيفرتون، الفريق الثاني للمدينة، للإشراف عليه خلال الفترة المقبلة. واستبقت جماهير إيفرتون تعاقد ناديها مع بينيتيز، بلافتات منددة بالاختيار، ومهددة بأنها ستقوم بكل ما يلزم من أجل منع بينيتيز من تدريب الفريق الأزرق، بسبب علاقته الوطيدة بجماهير ليفربول،أكمل القراءة »
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