الرياضة
سانتو مدربا لتوتنهام
تعاقد رسميا البرتغالي نونو سانتو، مع توتنهام، للإشراف على تدريب الفريق اللندني، بعدما أنهى الأخير عقد مواطنه جوزي مورينيو. وكان تعاقد توتنهام مع سانتو، متوقعا، إذ استهل الطرفان مفاوضات منذ مدة طويلة، حتى قبل نهاية الموسم الرياضي الماضي، وقبل فسخ عقده مع وولفرهامبتون، الذي عاش موسما صعبا. وقدم توتنهام قبلأكمل القراءة »
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