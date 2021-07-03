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ديربي الحسم
1000 رجل أمن لتأمين محيط الملعب يشد الديربي البيضاوي بين الرجاء والوداد، اليوم (السبت)، أنظار عشاق الفريقين، بالنظر إلى أهمية نتيجته في تحديد بطل الموسم الجاري، خصوصا إذا حقق الفريق الأحمر النقاط الثلاث، على اعتبار أنه سيبتعد عن غريمه بتسع نقاط كاملة. من جهة ثانية، يستنفر الديربي، المقرر في التاسعةأكمل القراءة »
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