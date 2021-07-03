وطنية
امرأة مرشحة لقيادة الحكومة المقبلة
السباق نحو المركز الأول في تشريعيات شتنبر سينحصر بين “البام” و”الأحرار” كشفت معطيات ميدانية، إلى حدود الساعة، أن السباق نحو المركز الأول في الانتخابات التشريعية المقبلة، سينحصر بين حزبي التجمع الوطني للأحرار، والأصالة والمعاصرة، فيما ترجح العديد من المعطيات تراجع العدالة والتنمية. وأظهر «بيجيدي» بطئا في الإعداد الجيد للاستحقاقات المقبلة،أكمل القراءة »
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