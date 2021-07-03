الرياضة
الجيش يواصل زحفه
فرحة بعد الثلاثية أمام بركان واللاعبون تدربوا بعد نهاية المباراة نجح الجيش الملكي في توسيع فارق النقاط عن باقي مطارديه، بعد انتصاره على نهضة بركان بثلاثة أهداف لواحد في المباراة، التي جمعتهما، أول أمس (الخميس)، بالملعب البلدي في القنيطرة، لحساب الدورة 24 من منافسات البطولة. وبات الفريق العسكري في المركزأكمل القراءة »
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