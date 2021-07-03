ملف الصباح
حسابات الكبار أقبرت لائحة الشباب
الشبيبات فقدت آلية تمييز إيجابي شكلت طريقا ميسرة لدخول المعترك السياسي لم يفلح شباب الأحزاب في الإبقاء على مكسب لائحتهم الوطنية، رغم ضراوة الجبهة المشتركة في مواجهة قرار إلغائها وتعويضها بكوطا محلية وجهوية، وذهبت مرافعات أعضائها أدراج رياح عصفت بحقوق شبابية مكتسبة. ورفضت أغلب الشبيبات الحزبية وسم اللائحة الوطنية بـ”الريعأكمل القراءة »
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