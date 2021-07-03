حوادث
التحقيق في وفاة طفل وجد معلقا بشجرة
الوكيل العام استقبل أم الهالك التي تشكك في رواية انتحاره وتتهم بعض جيرانها استقبل نائب الوكيل العام باستئنافية فاس، زوال الأربعاء الماضي، أم طفل عمره 15 سنة، توفي في ظروف غامضة قبل العثور عليه معلقا في غصن شجرة زيتون بدوار بجماعة المكانسة بقرية با محمد بتاونات، وأطلعها وممثلين عن الجمعيةأكمل القراءة »
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