فاس- مكناس… أطباء القطاع العام يحذرون من تداعيات مشكلة الانتقالات

أعلن المكتب الجهوي لنقابة أطباء القطاع العام فاس مكناس عن تأطيره ومساندته لاعتصام الأطباء، متضرري الانتقالات، أمس وأول أمس (الثلاثاء والأربعاء) بالمديرية الجهوية للصحة بمستشفى الغساني بفاس.

ويأتي هذا التصعيد بعد سلسلة احتجاجات نظمت خلال الشهرين الماضيين من أجل اللقاء مع المدير الجهوي لتدارس مختلف المشاكل التدبيرية، بخصوص حركية الموارد البشرية على المستوى الجهوي، دون جدوى.

وذكر المكتب الجهوي للنقابة، في بلاغ له، بمطالبه في حل نهائي استعجالي وآني لمشكلة الانتقالات برفع شرط المعوض وتفعيل كل الانتقالات الموقوفة التنفيذ، وإنهاء كل التعيينات المؤقتة وتصفية ما تبقى من ملفات التحاق الناجحين بمباريات الإقامة والتخصص، كما شدد البلاغ على طلب تحديد تاريخ لقاء عاجل لحلحلة كل الحالات المطروحة وتعجيل تنفيذ المذكرة الوزارية رقم 13104 بتاريخ 24 غشت 2020.

وحذر المكتب الجهوي للنقابة، في ختام بلاغه، من تفاقم الأوضاع وكل ما يمكن أن يترتب عن تجاهل الحقوق وعدم تسليم المعنيين وثائقهم الإدارية الاسمية الرسمية، من مذكرات المصلحة وغيرها.