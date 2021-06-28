البنية التحتية الطرقية بالحسيمة تتعزز بتهيئة مسالك جديدة

يتوقع أن تتعزز البنية التحتية الطرقية بإقليم الحسيمة بتهيئة مجموعة من الطرق والمسالك بعدد من الجماعات الترابية بالإقليم.

في هذا السياق، أعلنت وكالة إنعاش وتنمية أقاليم الشمال، على موقعها الإلكتروني، عن طلب عروض لتهيئة الطرق بجماعة أجدير، التابعة لإقليم الحسيمة.

وسيكلف إنجاز هذا المشروع الهام غلافا إجماليا يناهز 9 ملايين و 995 ألف درهم.

وسيتم فتح الأظرفة الخاصة بطلب العروض المذكور بمقر الوكالة بمدينة طنجة بتاريخ 8 يوليوز المقبل على الساعة العاشرة صباحا.

و في سياق متصل، تم نهاية الأسبوع الماضي إعطاء انطلاقة أشغال إصلاح وتزفيت الطريق الإقليمية رقم 5204 الرابطة بين جماعتي شقران وبني عمارت، مرورا بجماعة زاوية سيدي عبد القادر.

ويروم هذا المشروع، الذي يمتد على طول نحو 30 كيلومتر، بالخصوص، إصلاح وتزفيت مجموعة من المقاطع المتضررة بهذه الطريق الإقليمية.