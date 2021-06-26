عالم صيني: اللقاحات الصينية فعالة ضد المتحور “دلتا”

قال كبير علماء الأوبئة في الصين، تشونغ نان شان، أمس الجمعة، إن اللقاحات الصينية فعالة ضد المتحور “دلتا” لفيروس كورونا المستجد، وحث المزيد من الأشخاص على تلقي التطعيم.

وقال تشونغ إن عودة ظهور الجائحة في قوانغتشو، حاضرة مقاطعة قوانغدونغ جنوبي الصين، كانت المرة الأولى التي تضطر فيها الصين للتعامل مع انتشار المتحور في المجتمعات المحلية. وأضاف أن هذا المتحور، الذي تم تحديده لأول مرة في الهند ، لديه فترة حضانة أقصر والمصابون به يستغرقون وقتا أطول للتعافي.

وتم الإبلاغ عن إجمالي 153 حالة إصابة في قوانغتشو اعتبارا من ماي، ولكن لم يتم الإبلاغ عن حالات محلية جديدة في الفترة من 19 إلى 24 يونيو.

وقال تشونغ “يحتاج المزيد من الأفراد إلى التطعيم لتحقيق مناعة القطيع”.

وحتى يوم الخميس، تم إعطاء أكثر من 1,1 مليار جرعة من اللقاحات في البر الرئيسي الصيني.

وقد بدأت الصين برنامج التطعيم الضخم في دجنبر الماضي، مع إعطاء الأولوية للمجموعات الأكثر عرضة للخطر ، بينهم العاملون في المجال الطبي والأشخاص الذين يعملون أو يدرسون في الخارج وكذا العاملون في صناعة سلسلة التبريد.

وتسعى الصين إلى تطعيم 70 إلى 80 في المائة من سكانها بين نهاية هذا العام ومنتصف العام المقبل، وفقا للمركز الصيني للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وأقرت السلطات الصينية حتى الآن أربعة لقاحات مضادة لكوفيد-19، مع الموافقة على الاستخدام الطارئ للقاح آخر. وكان لقاح “سينوفارم” أول لقاح صيني يحصل على ترخيص تسويق مشروط في 30 دجنبر 2020. ومن المتوقع أن تنتج الصين أكثر من 3 مليارات جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كوفيد-19 هذا العام، فيما تؤكد السلطات قدرة البلاد على توفير المزيد من اللقاحات على مستوى العالم في النصف الأخير من عام 2021 .