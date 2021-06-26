ملف الصباح
الانتخابات… “ما مسوقينش”
مواطنون فقدوا الأمل في التغيير وملوا من الوعود المعسولة فحملوا شعار “المقاطعة” على بعد أسابيع من موعد الانتخابات التشريعية والجماعية، في شتنبر المقبل، ما زال سؤال العزوف عن التصويت مطروحا بشدة، خاصة لدى فئة الشباب الفاقدة لكل أمل في الحياة السياسية، بل وفي الوطن، وكلها أمل في مغادرته دون رجعة.أكمل القراءة »
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