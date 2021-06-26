ملف الصباح
الشبـاب فقـد الثقـة فـي السياسـة
الباحث البقالي أكد أن توالي التجارب الانتخابية الفاشلة وراء ارتفاع نسبة العزوف كفيلة بإعادة الثقة في العمل السياسي، وتجديد النخب. وأوضح البقالي في حوار مع «الصباح» أن استمرار التجارب الانتخابية الفاشلة، وضعف التأطير السياسي، وراء ارتفاع نسبة العزوف السياسي، وتراجع الثقة في السياسة، وفي الأشخاص الذين يتحملون تدبير الشأن العام.أكمل القراءة »
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