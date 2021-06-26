افتتاحية
زلات الشيخ الوالي
من حسن حظ عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، أن المغرب لا توجد فيه هيآت تمثيلية حقيقية لتجار الخضر والفواكه والأعشاب، وإلا رفع ضده باعة فاكهة الباكور (التين الهندي) وتجار مادة الزعتر، دعاوى قضائية، و”جرجروه” أمام المحاكم، بتهمتي تسفيه بضائعهم وتبخيس قيمتها الغذائية لدى المستهلكين، وطلب تعويضات نظير الخسائر الماليةأكمل القراءة »
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