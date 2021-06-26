أخبار 24/24
لعبة سياسية بين الكبار
تناقص منسوب ثقة المغاربة في السياسيين مع توالي عقود الممارسة الانتخابية، إلى أن أصبح المتابعون لمراحل المسار الديمقراطي المغربي يجمعون على أن شبح العزوف ليس نتاج اللحظة الراهنة، بل هو وليد تراكمات في العقل الجمعي للمغاربة، نتيجة إطلاق وعود كاذبة ومزايدات فارغة دون تقديم عروض سياسية عقلانية يتعاقد عليها مع الناخبين.أكمل القراءة »
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