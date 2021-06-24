وطنية
بنموسى “يلجم” ألسنة قادة الأحزاب
كلفوا العنصر لتقديم توضيحات “من خشب” عن الميثاق الوطني للتنمية امتعض عشرات الصحافيين، من الطريقة التي بات يتصرف بها زعماء وقادة الأحزاب حول قضايا تستأثر باهتمام الرأي العام الوطني، إما بالصمت، أو اللامبالاة، أو عدم الرد على الهاتف، أو رفض عقد ندوات وتقديم تصريحات، وإجراء حوارات، بمبرر «الخوف من الوقوعأكمل القراءة »
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